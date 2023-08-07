В "Русагро" заявили о работе над перерегистрацией

Финансовый директор агрохолдинга Александр Тарасов предложил ориентироваться на принятую дивидендную политику

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Группа "Русагро", один из ведущих российских агрохолдингов, продолжает процесс редомициляции, сообщил финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов. С точки зрения возможных дивидендов, к которым группа могла бы вернуться в будущем, он предложил ориентироваться на принятую дивидендную политику.

"Мы занимаемся этим проектом (редомициляцией), занимаемся активно. Он идет несколько медленнее, чем мы изначально рассчитывали. Но в целом мы рассчитываем, что компания, группа "Русагро" редомициляцию сделает. По срокам. Я не хочу ложных ожиданий создавать и говорить, что это будет тогда-то или в другой период", - сказал Тарасов в ходе телефонной конференции.

Головная структура группы "Русагро" зарегистрирована на Кипре. В ноябре 2022 года финансовый директор группы говорил, что компания изучает возможности перерегистрации бизнеса в другой юрисдикции.

О дивидендах

В ходе телефонной конференции топ-менеджера также спросили, на какой потенциальный размер дивидендов могут рассчитывать акционеры компании после окончания редомициляции. "Мы не меняли нашу дивидендную политику, в рамках которой 50% от чистой прибыли должно быть направлено на дивиденды. Если никакого форс-мажора не будет происходить, и мы восстановим доступ всех инвесторов к получению дивидендов, наверное, это примерно то, на что стоит ориентироваться", - ответил Тарасов.

Совет директоров "Русагро" в сентябре 2021 года утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выплаты на уровне не менее 50% от прибыли группы за год. Ранее компания выплачивала дивиденды дважды в год: по итогам первого полугодия и по итогам года. Финальные дивиденды за 2021 год и дивиденды за 2022 год компания не выплачивала.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует продукцию более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира.