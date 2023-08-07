ФСП Тверской области предоставит бизнесу льготные займы на создание гостиниц и турбаз

Генеральный директор регионального ФСП Ян Салюков сообщил, что бизнес сможет получить заем до 5 млн рублей под 1% годовых сроком на 7 лет

ТВЕРЬ, 7 августа. /ТАСС/. Фонд содействия предпринимательству (ФСП) Тверской области расширил условия программы "Проекты туризма", впервые предоставив бизнесу льготные займы до 5 млн рублей под 1% годовых на создание и ремонт объектов капитального строительства - гостиниц и туристических баз. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор регионального ФСП Ян Салюков.

"В наш фонд не раз обращались предприниматели, которые хотели привлечь льготный заем, к примеру, на ремонт своих капитальных строений. Однако прежние условия не позволяли нам выдать займ на подобные цели. Обновление программы "Проекты туризма", по которой бизнес может получить льготный заем до 5 млн рублей под 1% годовых сроком на 7 лет, позволит привлечь в Тверскую область еще большее число инвесторов, даст дополнительный толчок в развитии индустрии гостеприимства в Тверской области", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы фонда, льготные средства будут предоставляться на приобретение, строительство или ремонт объектов капитального строительства - гостиниц или турбаз.

ФСП Тверской области входит в структуру центра "Мой бизнес" и работает в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" (МСП). Фонд основан в 2008 году, за 15 лет работы поддержку в виде льготных займов получили более 2 тыс. субъектов МСП на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей.

Ранее предприниматели могли использовать заемные средства только для создания и благоустройства объектов некапитального строительства, в которые входят глэмпинги и кемпинги.