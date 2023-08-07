В "Русагро" оценили убытки от АЧС в Приморье в несколько сотен миллионов рублей

Согласно презентации компании, ее чистая прибыль по МСФО в январе-июне выросла до 13,191 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Убытки группы "Русагро" от вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае, которая была зафиксирована ранее в 2023 году, оцениваются в несколько сотен миллионов рублей, сообщил финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов.

"Я с точностью до миллионов рублей раскрывать цифры не буду. Мы, возможно, более подробно раскроем это на наших годовых результатах, когда полный эффект уже будет понятен. Но речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей", - сказал он в ходе телефонной конференции. Тарасов отметил, что группа отразила убытки по АЧС в своих результатах за первое полугодие 2023 года.

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в январе-июне выросла в 28,1 раза - до 13,191 млрд рублей, скорректированная EBITDA снизилась на 47,7% - до 15,606 млрд рублей, валовая прибыль - на 35,7%, до 20,948 млрд рублей. Согласно презентации компании, капитальные затраты группы за шесть месяцев составили 11,818 млрд рублей (в 2,6 раза больше, чем годом ранее).

Тарасов пояснил, что в случае с АЧС речь идет о прямых убытках. По его словам, группа находится в финальной стадии взаимодействия со страховыми компаниями о возмещениях по случаю вспышки заболевания.

"Могу сказать, что группа компаний "Русагро" в целом смогла ее (ситуацию со вспышкой АЧС) успешно преодолеть. Благодаря нашим своевременным действиям и нашим сотрудникам, мы с минимальными затратами смогли эту ситуацию преодолеть и выполнить все свои обязательства перед контрагентами", - сообщил финансовый директор.

"Русагро" в середине мая сообщила, что на одном из шести свинокомплексов компании в Приморском крае был зафиксирован случай заражения вирусом АЧС. Компания тогда указывала, что оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как "незначительные".