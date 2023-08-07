7 августа, 14:55

Более 1,5 тыс. жителей Шебекина без прописки в городе получили выплаты

Средства были выделены из внебюджетных источников

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. временно отселенных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины жителей Шебекина Белгородской области, которые не имеют прописки в городе, получили единовременные выплаты в 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"Уже более 1,5 тыс. жителей приграничья получили деньги, доказав факт проживания на территории округа. Заседания комиссия проводит несколько раз в неделю, в день поступает по 50-60 заявлений", - говорится в сообщении.

Средства для выплат были выделены из внебюджетных источников.

Всего на данный момент межведомственная комиссия рассмотрела более 5 тыс. заявлений на выплаты от жителей Шебекина без прописки. Обработка поступающих заявлений продолжается, отметили в оперштабе.

Для подтверждения проживания предоставляется справка с места работы, учебы детей, договор аренды жилья. Факт проживания также можно подтвердить в полиции и военкомате, соцзащите, медучреждении. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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