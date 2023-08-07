Глава МИД КНР отметил успешность торгового и энергетического сотрудничества Китая и России

По данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между странами в январе - июне вырос в годовом исчислении до $114,54 млрд

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайско-российское сотрудничество в области торговли и в энергетической сфере успешно развивается благодаря дружбе и взаимному доверию народов двух стран. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Товарооборот Китая и России в очередной раз обновляет рекорды, энергетическое сотрудничество между нашими странами стабильно развивается, а гуманитарные обмены быстро восстанавливаются, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Это доказывает, что КНР и РФ - добрые друзья и надежные партнеры, поддерживающие друг с другом доверительные отношения".

Глава МИД Китая отметил, что указанная тенденция усилилась после состоявшегося в марте 2023 года визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. "Самое важное - продолжать содействовать реализации консенсуса, достигнутого между лидерами наших стран", - подчеркнул Ван И.

Как он уточнил, Пекин и Москва должны сообща содействовать тому, чтобы китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху "по-прежнему сохраняло высокий уровень развития".

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и КНР в январе - июне вырос в годовом исчислении на 40,6%, достигнув $114,54 млрд. Экспорт из Китая за шесть месяцев увеличился на 78,1% и составил около $52,28 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 19,4%, до $62,26 млрд.

Как прокомментировало ранее Минкоммерции КНР, динамичный рост китайско-российского товарооборота "в полной мере подтверждает наличие потенциала и пространства для торгово-экономического сотрудничества между двумя странами".