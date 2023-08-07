"Триколор" заявил о волне помех на спутники РФ с территории сопредельного государства

Новая волна атак началась 26 июля, сообщили в компании

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спутниковый оператор "Триколор" сообщил о новой мощной волне атак на спутниковых операторов РФ со стороны "сопредельного государства", компания успешно противодействует подобным помехам.

"С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства. Технические службы оператора "Триколор" успешно подавляли помехи, однако с 12 июня они стали мощнее и продолжительнее. Триколор начал применять новые технологические решения для обеспечения стабильного вещания. Так, в период с 21 по 25 июля оператору удалось полностью нивелировать помехи. Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов", - сообщается на сайте компании.

"Специалисты оператора продолжают работать в усиленном режиме круглосуточно", - говорится в сообщении.

Ранее в апреле в МИД РФ заявили, что Украина при участии иностранных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи.