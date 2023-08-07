Севастополь защитил проект центра по производству беспилотников

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что благодаря поддержке президента и правительства РФ федеральное финансирование на НПЦ в городе может начаться уже в 2024 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Севастопольская команда успешно защитила проект по созданию научно-производственного центра "Севастополь" для производства беспилотных летательных аппаратов на форуме "Архипелаг 2023" в Новосибирске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Основная задача форума в этом году - проработка решений для создания и развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). Севастопольская команда успешно защитила проект по созданию научно-производственного центра "Севастополь" (региональный центр беспилотных авиационных систем). В настоящее время мы уже сформировали задел в Севастопольском государственном университете - у нас созданы лаборатория "Динамика полета БАС", специализированная кафедра, инжиниринговый центр, центр коллективного пользования, летно-испытательный ангар. Сформирована команда, разработано несколько опытных моделей БАС, которые мы презентовали на ПМЭФ", - написал он.

Развожаев добавил, что благодаря поддержке президента и правительства РФ федеральное финансирование на НПЦ в Севастополе может начаться уже в 2024 году. Он также отметил, что во время "Архипелага" ряд компаний проявили интерес к размещению производств и сервисных центров в Севастополе.

Всего на "Архипелаге" в этом году собрались свыше 3 000 человек: 187 вузов, 114 стартапов, 280 компаний в области БАС, 1013 участников соревнований дронов, лидеры мнений и эксперты из 73 регионов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" проработать создание в регионах центров поддержки производства и испытаний беспилотников. Развожаев на ПМЭФ обсудил идею создания подобного центра в Севастополе со спецпредставителем президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым.