В Рязанской области появилась Единая цифровая карта жителя региона

Проект внедрен в области по поручению губернатора Павла Малкова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Рязанской области запустили Единую цифровую карту (ЕЦК) жителя региона, которую можно будет использовать в качестве проездного, пропуска в учебные заведения или в качестве дисконтной карты "Забота", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Единая цифровая карта жителя - это дебетовая банковская карта "Мир" с дополнительными опциями.

"С 7 августа начался прием заявлений от жителей региона на выпуск ЕЦК. Большую помощь в создании цифрового продукта оказало рязанское отделение ЦБ РФ", - говорится в сообщении. "Уже заключены соглашения с 20 партнерами из Рязанской области, которые предоставляют обладателям ЕЦК скидки и льготы. Первичный выпуск и обслуживание карты бесплатны", - отметили в пресс-службе.

Проект внедрен в области по поручению губернатора Павла Малкова, работа над созданием собственной карты ведется с июня 2022 года в рамках соглашения о сотрудничестве с платежной системой "Мир", подписанного в ходе деловой программы ПМЭФ. В декабре 2022 года был выбран оператор цифрового сервиса - компания "Ресурсы партнеров - Рязань". К проекту присоединились 5 банков-партнеров: "Прио-Внешторгбанк", ВТБ, банк "Россия", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.