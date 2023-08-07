Компанию "Роберт Бош Самара" переименовали в "НАМИ инновационные компоненты"

Фирма занималась выпуском антиблокировочных систем и систем динамической стабилизации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ФГУП "НАМИ" переименовало компанию "Роберт Бош Самара", которая занималась выпуском антиблокировочных систем (ABS) и систем динамической стабилизации (ESP), в "НАМИ инновационные компоненты". Об этом говорится в сообщении компании.

"07 августа 2023 года компания ООО "Роберт Бош Самара" поменяла название на "НАМИ инновационные компоненты". Данная процедура стала первым этапом по внедрению компетенций ФГУП "НАМИ" в процесс перезапуска компании", - отмечается в сообщении.

Ранее в июне ФГУП "НАМИ" приобрело 100% долей предприятия ООО "Роберт Бош Самара", где ранее выпускались системы рулевого управления, ABS и ESP. С 2024 года НАМИ планирует наладить выпуск систем ABS и ESP, а с 2025 года выйти на проектные мощности.

"Сегодня одна из основных задач, которая поставлена перед российской автомобильной промышленностью - это развитие компонентной базы и поставщиков автокомпонентов. ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга России реализует программу развития автокомпонентной отрасли. Изменения в компании "НАМИ инновационные компоненты" соответствуют планомерной работе в данном направлении", - сказал генеральный директор "НАМИ" Федор Назаров, слова которого приводятся в сообщении.