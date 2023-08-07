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PayPal запускает собственный стейблкоин

PYUSD обеспечивается долларовыми депозитами, ценными бумагами Казначейства США и аналогичными денежными эквивалентами

ТАСС, 7 августа. Крупнейшая в мире дебетовая электронная платежная система PayPal запускает собственный стейблкоин (криптовалюта, курс которой пытаются стабилизировать привязкой их котировок к обычным валютам или биржевым товарам) - PayPal USD (PYUSD). Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Представляем новую криптовалюту PayPal USD (PYUSD). Это стейблкоин, обеспеченный надежными и высоколиквидными активами. По мере распространения PYUSD вы сможете покупать, продавать, хранить и переводить ее в нашем приложении или на нашем сайте", - говорится в сообщении.

PYUSD обеспечивается долларовыми депозитами, ценными бумагами Казначейства США и аналогичными денежными эквивалентами, уточняет PayPal. Одна единица этой криптовалюты эквивалентна одному доллару США. 

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