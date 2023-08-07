7 августа, 16:20

В Дубае создадут крупнейший на Ближнем Востоке хаб автомобильных запчастей

Компания New East General Trading вложит в него более $136 млн, сообщило агентство WAM

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Компания New East General Trading построит в Дубае (ОАЭ) крупнейший в регионе Ближнего Востока и Африки центр распределения автозапчастей, вложив более $136 млн. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

По его сведениям, для строительства New East General Trading подписала договор аренды со свободной зоной Джебель-Али (Jafza), которой владеет один из крупнейших в мире портовых операторов DP World. Компания намерена вложить в центр площадью 165 тыс. кв. м более $136 млн. Строительство хаба планируется завершить к октябрю 2024 года, пишет агентство.

New East General Trading будет распространять через новый центр запчасти для легковых машин, фургонов, автобусов, грузовиков, прицепов и тяжелой техники. Номенклатура товаров будет включать детали для различных узлов автомобилей, в том числе двигателей, трансмиссии, тормозной системы, подвески, а также смазочные материалы, аккумуляторы и покрышки. 

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ОАЭ
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