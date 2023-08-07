Курс турецкой национальной валюты упал до рекордных 27,01 лиры за доллар

В последние пару недель лира торговалась на уровне 26,95

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Турецкая национальная валюта вновь побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 27,01 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

В последние пару недель турецкая лира торговалась на уровне 26,95.

Между тем по отношению к евро нацвалюта Турции в последние дни торгуется на уровне 29,60.

Серьезно обесцениваться турецкая валюта начала 17 июля в свете сообщений о приостановке работы зерновой сделки.

Ранее ЦБ Турции увеличил размер ключевой ставки с 8,5% до 15%, обещал вести более жесткую монетарную политику и заниматься сдерживанием инфляции. Однако после этого турецкая лира заметно потеряла в стоимости и стала торговаться на уровне 26 лир за $1.