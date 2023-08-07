В России оптовые цены на сельдь в первом полугодии снизились на 10-20%

В частности, сельдь тихоокеанская подешевела до 62 рублей за кг

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Оптовые цены на сельдь тихоокеанскую и сельдь атлантическую в России в первой половине 2023 года снизились на 21% и 10% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"За первое полугодие оптовые цены на сельдь тихоокеанскую и сельдь атлантическую снизились на 21% и 10% к уровню 2022 года соответственно", - говорится в сообщении.

Таким образом, сельдь тихоокеанская подешевела до 62 рублей за кг, а сельдь атлантическая - до 93 рублей за кг. Цены на филе минтая остались на уровне прошлого года (205 рублей за кг), следует из данных ведомства. В Росрыболовстве отметили, что рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок.