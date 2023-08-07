Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит 9 августа зерновую сделку

Также Совет национальной безопасности республики обсудит борьбу с терроризмом и ситуацию на Украине, сообщил источник в канцелярии турецкого лидера

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Тема поставок зерна и зернового коридора будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет 9 августа под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"В среду пройдет заседание Совета национальной безопасности под председательством господина президента. Будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация на Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в Анкаре прошло заседание кабинета министров под председательством Эрдогана, в ходе которого обсуждались зерновая сделка и возможный визит российского лидера Владимира Путина в Турцию.