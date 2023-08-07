Доходы бюджета Орловской области за полгода выросли на 13%

Сумма составила 26,6 млрд рублей

ТАСС, 7 августа. Сумма доходов, поступивших в бюджет Орловской области за шесть месяцев 2023 года, составила 26,6 млрд рублей, что более чем на 13% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Это связано с ростом безвозмездных поступлений и налоговых доходов, сообщила пресс-служба облправительства.

"Доходы областного бюджета Орловской области по итогам 1 полугодия 2023 года поступили в объеме 26,6 млрд рублей, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 3,1 млрд рублей или на 13,4%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за первое полугодие объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет составил 15,2 млрд рублей, кроме того, безвозмездные поступления составили 11,4 млрд рублей. Расходы областного бюджета составили 28,2 млрд рублей, превысив на 6,2 млрд рублей, или на 28,4%, показатель за аналогичный период прошлого года.

"Областной бюджет в первом полугодии 2023 года сохранил свою социальную направленность. Расходы областного бюджета на социально-культурную сферу составили почти 19 млрд рублей или 67,3 % от общего объема расходов", - подчеркивается в публикации.

На реализацию национальных проектов направлено 3,8 млрд рублей, что на 707,5 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

В декабре 2022 года сообщалось, что доходы бюджета Орловской области в 2023 году утвердили на уровне 51,3 млрд рублей, а расходы на уровне до 53,3 млрд рублей. Запланированный дефицит бюджета Орловской области в 2023 году составляет 2 млрд рублей, или 4% к уровню собственных доходов.