Спад цен негативно повлиял на добычу золота, серебра и алюминия в Таджикистане

В частности, по словам министра промышленности и новых технологий республики Шерали Кабира, производство золота за шесть месяцев 2023 года оказалось на 3,8% меньше, чем в 2022 году

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Падение цен на мировом рынке негативно сказалось на показателях производства золота, серебра и алюминия в Таджикистане в первой половине 2023 года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий республики Шерали Кабир.

"Производство золота [за шесть месяцев 2023 года] на 3,8% меньше, чем в прошлом году", - сказал министр. В первой половине текущего года в Таджикистане произведено на 37% больше серебра, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, как пояснил Кабир, в денежном выражении произошел спад. "Первый раз так получается, что мировые цены резко упали по золоту и другим сырьевым металлам, которые у нас производятся, но мы надеемся, что это временные факторы", - сказал он.

По данным ведомства, объем производства в горнорудном секторе за отчетный период составил 95,2% от уровня первой половины 2022 года. "Тот потенциал, который в отрасли есть, мы не смогли нарастить. <…> Эта отрасль всегда была ключевой, и нам надо нарастить те объемы, которые соответствуют нашим планам", - сказал Кабир.

По его данным, уровень добычи на алюминиевых предприятиях республики в первой половине 2023 года увеличился на 0,2%. При этом в денежном выражении добыча снизилась. "Такая же ситуация по алюминию - <...> по результатам полугодия у них минус именно в денежном выражении. Цена на алюминий <...> упала за полгода, из-за этого финансовый результат отрицательный", - сказал министр.

Он обратил внимание на негативное влияние погодных условий. "Например, [мощности] компании ТВЕА находятся на высоте 3,5 тыс. м над уровнем моря, и эта зима реально была для них большой проблемой", - сказал глава Минпрома.