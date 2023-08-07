7 августа, 19:43

В Боливии обнаружили новое месторождение углеводородов

По оценкам компании YPFB, добыча газа на нем принесет стране $5 млрд

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 августа. /ТАСС/. Боливийская государственная нефтегазовая компания YPFB обнаружила новое месторождение углеводородов с запасами газа в 0,7 трлн куб. футов. Об этом сообщил глава компании Армин Доргатен.

"Эти результаты позволяют говорить об открытии нового месторождения углеводородов, резервы которого оценивают в 0,7 трлн куб. футов газа и 52 млн баррелей жидкой нефти", - приводит его слова газета El Deber.

По оценкам YPFB, добыча газа на этом месторождении принесет стране $5 млрд. Доргатен также отметил, что оно позволит сократить зависимость Боливии от импорта нефтепродуктов. YPFB прогнозирует, что страна сможет сэкономить $1 млрд. 

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