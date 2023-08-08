Минфин планирует отменить обязательное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС

Инициативу поддержали Федеральная пробирная палата и комитет Торгово-промышленной палаты по драгметаллам и драгоценным камням, пишут "Известия"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минфин разработал проект постановления правительства, которым предусматриваются отмена обязательного клеймения ювелирных изделий при продаже в странах вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и введение двухмерного штрихкода на продукцию. Об этом сообщает газета "Известия", которая ознакомилась с проектом документа.

Предполагается, что клеймение ювелирных и других изделий из драгметаллов, предназначенных на экспорт за пределы ЕАЭС, будет добровольным при условии нанесения двухмерного штрихового кода.

"Наличие пробирного клейма Российской Федерации на поверхности ювелирных и других изделий из драгоценных металлов может препятствовать реализации таких изделий на территориях стран, не входящих в Евразийский экономический союз", - цитирует газета документ.

Федеральная пробирная палата поддерживает инициативу, при этом опробование и анализ таких изделий будет осуществляться по-прежнему. "Отличие лишь в том, что процесс будет завершаться простановкой оттиска клейма в добровольном порядке по решению сдатчика", - отметила заместитель начальника управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ палаты Юлия Мартынюк.

В комитете Торгово-промышленной палаты по драгоценным металлам и драгоценным камням также сообщили "Известиям", что поддерживают идею добровольного клеймения для экспорта.

Маркировка предполагает нанесение специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом. Поэтапное введение этой системы в России началось в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на продукцию при маркировке, позволяет проследить весь путь товара - от производителя или импортера до конечного потребителя, а также позволяет покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный товар.