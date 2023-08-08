Россияне на четверть увеличили траты на парки развлечений и аттракционов в 2023 году

Также выросли расходы на билеты в зоопарки, дельфинарии и океанариумы, говорится в исследовании "Почта банка"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Траты россиян в парках развлечений и аттракционов в январе - начале августа 2023 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек одной покупки составил 734 рубля, говорится в исследовании "Почта банка".

"Траты на посещение городских парков развлечений и аттракционов в этом году выросли на 25% по сравнению с прошлым годом и составили порядка 83 млн руб. Средний чек вырос незначительно - до 734 рубля. Такие результаты показал анализ транзакций по картам "Почта банка" в период с 1 января по 3 августа 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года", - отмечается в исследовании.

Также россияне стали больше тратить на билеты в зоопарки, дельфинарии и океанариумы, увеличив расходы на 20% год к году, показали данные "Почта банка". Так, в 2023 году на эти развлечения клиенты банка потратили около 13,5 млн рублей. Средний чек превысил 1,3 тыс. рублей, не показав значительного роста по сравнение с прошлым годом, уточнили в банке.