Блинкен заявил, что поставки российского зерна в Африку не изменят ситуацию на рынке

По мнению госсекретаря США, предложение России - это капля в море, которая не решает проблемы роста цен

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Власти США полагают, что безвозмездные поставки Россией зерна некоторому числу африканских стран не приведут к прекращению роста его стоимости и не изменят ситуации на рынке продовольствия. Такую версию изложил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французской радиостанции RFI, стенограмма была опубликована в понедельник пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Россия, по всей видимости, высказала идею отправки 50 тыс. тонн зерна в пять или шесть стран", - сказал госсекретарь. Он выступил с утверждением, что всего в рамках черноморской зерновой инициативы "были экспортированы 20 млн тонн [зерна] в развивающиеся страны".

"Так что предлагаемые Россией 50 тыс. тонн против 20 млн тонн экспортированных по данному соглашению - это несравнимо", - полагает Блинкен. "Предложение России - это капля в море. Это не решает проблемы. Это не прекратит повышения цен. Это не изменит того, что миллионы тонн зерна были удалены с рынка и не доступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах", - утверждает он.