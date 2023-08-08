В Южно-Сахалинске все внутренние авиалинии перевели в новый аэровокзальный комплекс

Рейсы международных авиалиний пока будут выполняться в международном секторе старого аэровокзала

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Новый аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске начал полноценную работу по всем внутренним авиалиниям, сообщили журналистам в пресс-службе сахалинского международного аэропорта.

"Все рейсы внутренних авиалиний 8 августа 2023 года будут выполняться из нового аэровокзального комплекса", - сказали в пресс-службе.

Рейсы международных авиалиний пока в новое здание не переведены. Они будут выполняться в международном секторе старого аэровокзала.

Новое здание аэропорта в Южно-Сахалинске торжественно открылось в понедельник. Площадь терминала составляет почти 47,5 тыс. кв. м, имеются 11 выходов на посадку с телескопическими трапами, 26 стоек регистрации, 21 точка торговли, 43 кабины паспортного контроля и 18 пунктов досмотра.