Эксперт считает, что в России могут производить около 50 тыс. агродронов в год

При определенных условиях достичь таких результатов можно в течение трех лет, считает гендиректор компании "Агримакс. Аэро" Максим Чижов

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Потенциальный рынок агродронов в России может составить 50 тыс. беспилотных летательных аппаратов в год. Такой объем при содействии на всех уровнях власти может быть достигнут в течение трех лет, сообщил в интервью ТАСС эксперт Национальной технологической инициативы, генеральный директор компании "Агримакс. Аэро" Максим Чижов.

"Порядка 50 тыс. машин в год - это то, на что мы реально можем выйти. Для понимания - в Китае год назад около 200 тыс. дронов работало в сельском хозяйстве. По консервативному прогнозу, в России - это в четыре раза меньше. С отставанием в 10 лет через несколько лет Россия придет к 50 тыс.", - сказал Чижов.

Он подчеркнул, что такая прогнозная цифра также подкрепляется данными о количестве хозяйств в стране - это более 130 тыс. По словам Чижова, даже если меньше половины из них будут использовать хотя бы по одному дрону в агропромышленном комплексе, то это уже будет составлять 50 тыс. беспилотников. "Сейчас объем обрабатываемой пашни в России - 80 млн гектар. В среднем требуется три обработки в год, и, таким образом, мы получаем 240 млн га, которые нужно обработать. Не все обработки будут выполняться дронами, но 50 тыс. на этом фоне выглядят весьма реалистично", - пояснил эксперт.

По словам Чижова, реализация этого потенциала во многом будет зависеть от инициативы федеральных властей и того, как будет реализоваться национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. "Предугадывать их действия сейчас достаточно сложно, но если это будет не только желание правительственной комиссии, возглавляемой [вице-премьером РФ] Андреем Рэмовичем [Белоусовым], не только воля президента, а будет поддержка на всех уровнях - и в Минсельхозе России, и в регионах, - то это может быть реализовано в течение трех лет", - добавил собеседник агентства.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023 утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.