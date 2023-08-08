Дальний Восток лидирует по темпам роста турпотока в 2023 году

Согласно исследованию, в тройку самых популярных у туристов регионов вошли Приморский край, Сахалинская область и Якутия

ТАСС, 8 августа. Наибольший прирост туристического потока внутри России в январе - июле 2023 года зафиксирован в Приморском крае - на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также в Сахалинской области - на 32% и Якутии - на 31%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Значительнее всего в этом году интерес туристов растет к регионам Дальнего Востока. Лидером по приросту внутреннего турпотока среди всех регионов России в первые семь месяцев 2023 года стал Приморский край - туда россияне совершили на 44% больше поездок, чем в январе - июле 2022 года. В топ-3 по приросту туристов также вошли Сахалинская область и Якутия, куда турпоток вырос почти на треть", - рассказали эксперты.

Кроме того, турпоток в Хабаровский край вырос на 29%, в Камчатский край - на 26%, в Амурскую область - на 24%. По данным сервиса, 52% поездок в регионы ДФО совершили путешественники из близлежащих регионов. Например, в Приморье чаще всего приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей и Якутии. Кроме того, существенную долю турпотока в Приморье (7%) обеспечили жители столичного региона. Помимо туристов приток поездок в ДФО обеспечивают бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем, объяснили эксперты.

На регионы Дальнего Востока пришлось 4% от туристических поездок по России за первые семь месяцев 2023 года. В целом турпоток по России за этот период вырос на 9% в годовом сопоставлении. Почти треть всех поездок внутри страны совершены по пяти направлениям. Среди них Москва и Московская область (каждое десятое путешествие), Краснодарский край (8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Ростовская область (4%) и Республика Татарстан (3%). Помимо Дальнего Востока, значительный прирост турпотока зафиксирован в Дагестан (+30%), Северную Осетию (+28%) и Калининградскую область (+27%).

Методика

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Проанализирован обезличенный турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой, при этом не дольше двух недель. Учтен деловой, организованный и самостоятельный туризм, в том числе поездки выходного дня. Для уточнения турпотока исключены частотные поездки в один и тот же регион в течение анализируемого периода (январь - июль 2023 года и январь - июль 2022 года).