Товарооборот России и Китая в январе - июле вырос на 36,5%

Экспорт из КНР в РФ составил $62,54 млрд

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в январе - июле вырос в годовом исчислении на 36,5%, достигнув $134,1 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за семь месяцев увеличился на 73,4% и составил около $62,54 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 15,1%, до $71,55 млрд. Таким образом, положительное сальдо России за отчетный период составило $9 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно в 2,7 раза.

Только в июле объем торговли двух стран достиг $19,48 млрд, уменьшившись по сравнению с июнем на 6,4%. Импорт из России в месячном исчислении сократился на 18,3%, до $9,2 млрд.

Торговля России и Китая

Основная часть стоимости ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры. Кроме того, республика поставляет российской стороне такое важное стратегическое сырье, как германий.

Как заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, двустороннее сотрудничество в области торговли и энергетики успешно развивается благодаря дружбе и взаимному доверию. По его словам, на текущем этапе самое главное в работе правительств Китая и России - реализовать на практике важные договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2021 году вырос на 35,8%, до $146,88 млрд. В 2022 году он увеличился на 29,3%, до рекордных $190 млрд.