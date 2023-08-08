Polymetal перерегистрировался в Казахстане

Компания также подтвердила, что торги ее акциями на Астанинской фондовой бирже возобновятся в ближайшее время

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Polymetal подтвердил, что перерегистрация компании с острова Джерси в международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане завершена. Компания получила все необходимые для редомициляции уведомления, сообщает Polymetal.

"Polymetal International plc. рада подтвердить, что с 7 августа 2023 года успешно завершена редомициляция компании из Джерси в международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане", - говорится в сообщении.

Компания также подтверждает, что ее акции продолжают котироваться на Астанинской фондовой бирже, торги ими возобновятся, о чем компания объявит дополнительно.

В мае этого года акционеры Polymetal в ходе внеочередного собрания одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в международном финансовом центре "Астана" в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

В настоящее время остров Джерси, где зарегистрирован Polymetal, включен в список "недружественных" юрисдикций. Перерегистрация позволит компании совершать некоторые виды корпоративных действий, в том числе выплатить акционерам дивиденды и разделить российские и казахстанские активы. Глава Polymetal Виталий Несис в мае 2023 года говорил, что компания может завершить разделение своих активов по разным юрисдикциям во втором полугодии 2024 года. При этом в IV квартале текущего года Polymetal может провести собрание акционеров для утверждения раздела активов.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.