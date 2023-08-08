КНР в январе - июле увеличила импорт газа, нефти и угля

В денежном эквиваленте импорт газа вырос до $36,9 млрд, угля - до $31,56 млрд. Показатель закупки за границей нефти упал до $187,29 млрд, сообщило Главное таможенное управление Китая

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Объем поставок природного газа из-за границы в Китай в январе - июле 2023 года увеличился в годовом исчислении на 7,6%, составив 66,87 млн тонн, нефти - на 12,4%, до 325,75 млн тонн, а угля (включая лигнит) - на 88,6%, до 261,18 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в стоимостном выражении импорт газа вырос на 1,1%, до $36,9 млрд, импорт угля за указанный период увеличился на 41,4%, до $31,56 млрд. Показатель закупки за границей нефти в денежном эквиваленте, напротив, упал на 12,3%, до $187,29 млрд.

В июле импорт газа в Китай оказался на уровне июня и составил 10,3 млн тонн. Что касается нефти, то ее поставки из-за рубежа за месяц сократились на 16%, до 43,68 млн тонн. Закупки угля за границей также уменьшились по сравнению с июнем на 1,5%, до 39,26 млн тонн. В стоимостном выражении импорт газа уменьшился на 2%, нефти - на 15,1%, угля - на 13,8% (до $4,9 млрд, $23,9 млрд и $3,86 млрд соответственно).

Россия - ведущий экспортер нефти и газа в Китай. По данным китайской таможни, в 2022 году импорт российской нефти в КНР вырос на 8,2%, составив 86,24 млн тонн, а сжиженного природного газа - на 44% (до 6,5 млн тонн). Что касается трубопроводного газа, то, согласно статистике РФ, поставки по газопроводу "Сила Сибири" за указанный период увеличились на 49%, до рекордных 15,5 млрд куб. м.

Согласно официальным подсчетам китайской стороны, импорт нефти республикой вырос в 2022 году в стоимостном выражении на 41,4%, до $365,51 млрд, а газа - на 25,7%, до $70,01 млрд. Физический объем закупленных за рубежом энергоносителей за тот же период составил 508,27 млн тонн (уменьшение на 0,9%) и 109,24 млн тонн (сокращение на 9,9%) соответственно.

Россия также наращивает поставки угля в народную республику. Как следует из официальной статистики, в прошлом году РФ увеличила объем экспорта каменного угля в Китай на 11,2%, до 59,52 млн тонн. Согласно статистике ГТУ, в 2022 году КНР сократила импорт угольного сырья (включая лигнит) на 9,2%, до 293,2 млн тонн. Из них 126,1 млн тонн приходилось на каменный уголь.