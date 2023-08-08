В Минпромторге анонсировали начало работы системы прослеживаемости фармсубстанций

По данным ведомства, она начнет функционировать не раньше 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Система прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций заработает в России не раньше 1 сентября 2024 года, этот срок согласован с отраслью. Об этом сообщила в интервью ТАСС замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

"Мы готовим проект постановления. Предполагаем, что не ранее 1 сентября 2024 года этот механизм заработает. Этот срок согласован с отраслью. Мы даем возможность всем, кто претендует на эти меры поддержки, технически и организационно подготовиться к новым правилам игры на рынке", - сказала она.

Замминистра напомнила, что Минпромторг предлагает новый механизм поддержки для инвестиционных проектов, направленных на производство фармсубстанций по полному циклу. Это кластерная инвестиционная платформа, благодаря которой предприятия смогут привлечь льготные инвестиционные кредиты от 1 млрд до 100 млрд рублей по ставке 5,55% годовых. Кредит предоставляется на время реализации инвестиционной фазы плюс два года.

Во-вторых, есть постановление правительства, по которому действует механизм "третий лишний". Сейчас в него вносятся изменения, чтобы "третий лишний" превратился во "второй лишний" для лекарственных препаратов, производимых по полному циклу на территории ЕАЭС. То есть в случае, если производитель предлагает к закупке препарат, который произведен по полному циклу, то он получает безусловный приоритет перед всеми другими предложениями, рассказала Приезжева.

"Чтобы подтвердить фактическое осуществление стадий производства, а не только такую технологическую возможность, Минпромторг России разрабатывает систему прослеживаемости фармсубстанций. Это автоматизированная цифровая система, которая будет "подтягивать" ресурсы из других межведомственных систем, чтобы мы были убеждены, что производитель, который претендует на эти новые меры поддержки, действительно все производит локально", - объяснила она.