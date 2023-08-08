Россия в 2022 году поставила в Африку фармпродукции на более чем $62 млн

Замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева заявила, что основными импортерами стали Конго, Алжир, Марокко, Нигер и Уганда

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия в 2022 году поставила в Африку фармацевтической продукции на более чем $62 млн, основными импортерами являются Конго, Алжир, Марокко, Нигер и Уганда. Об этом сообщила в интервью ТАСС замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

"За 2022 год мы поставили в страны Африки фармацевтической продукции более чем на $62 млн. Больше всего российская фармпродукция поставляется в Конго, Алжир, Марокко, Нигер, Уганду", - сказала она.

Замминистра отметила, что наиболее востребованной в Африке является российская вакцина против желтой лихорадки. При этом компетенции отечественной фарминдустрии позволяют поставлять туда также широкий круг антибиотиков, иммунобиологических и противовирусных препаратов.

"У нас есть что предложить. И, что важно, мы готовы не только предлагать поставку уже готовых лекарственных средств, но намерены делиться с нашими партнерами технологиями, обеспечивать их трансфер и открывать там производства. Например, в этом году компания "Герофарм" запустила производство инсулинов в Алжире", - рассказала Приезжева.