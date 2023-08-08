Минэкономразвития запросило у "Колибри" всю документацию о поездке детей в Турцию

Как отметили в ведомстве, компания не входит в единый федеральный реестр туроператоров, а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ запросило у компании "Колибри" всю документацию, касающуюся поездки детей в Турцию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что туркомпания "Колибри-тур" не оплатила для них отель. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль, и призвал родителей детей обратиться в его территориальные органы за помощью в составлении претензий в адрес туроператора. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что из-за выселения детей обратилась в СК РФ.

"В пятницу, 4 августа, МЭР запросил у компании письменное разъяснение сложившейся ситуации. В понедельник, 7 августа, состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, компания не входит в единый федеральный реестр туроператоров, а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж.

Минэкономразвития предупреждает туристов, что перед заключением договора и оплатой тура необходимо проверить добросовестность компании. Заключать договор следует только с организацией, входящей в единый федеральный реестр туроператоров. Проверить наличие компании в реестре можно на сайте Минэкономразвития России.