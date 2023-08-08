Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному участку трубопровода "Дружба"

Функциональность одной нитки трубопровода полностью восстановили

ТАСС, 8 августа. Польские рабочие восстановили поврежденный участок одной из веток трубопровода "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию, ее прокачка возобновлена. Об этом сообщила на сайте компания - оператор польского участка PERN.

"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность поврежденной нитки трубопровода", - отметила компания. Теперь ответственные службы сосредоточены на очистке территории на месте утечки.

5 августа одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была перекрыта из-за утечки на территории Польши. Вторая ветка функционировала штатно, угрозы жизни и здоровью местных жителей не было. Причины разгерметизации уточняются, но в PERN уже заявили, что причастность к поломке третьей стороны исключена.