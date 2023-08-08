Профицит платежного баланса Японии в первой половине года вырос до $56 млрд

Он увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года почти на $5,6 млрд

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Япония в первой половине 2023 года свела свой платежный баланс, который учитывает все зарубежные торговые и финансовые операции, с профицитом в размере 8 013,2 трлн иен (почти $56 млрд по текущему курсу). Он увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 802,3 млрд иен (около $5,6 млрд) в основном из-за сокращения цен на импортную нефть, сообщило Министерство финансов.

С января по июнь Япония свела свои торговые операции с зарубежными странами с дефицитом в размере почти 5 179 трлн иен (более $36,1 млрд). Этот показатель в годовом исчислении снизился почти на 472 млрд иен ($3,3 млрд) из-за увеличения экспорта автомобилей и сокращения цен на нефть и сжиженный природный газ, которые страна практически целиком импортирует.

С января по июнь 2023 года японские корпорации извлекли за счет зарубежных инвестиций чистую прибыль в размере 17 529 трлн иен (более $122,3 млрд).