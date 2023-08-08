8 августа, 05:49

Собянин сообщил о росте экономики Москвы на 12% за последние пять лет

Мэр столицы также отметил, что количество работающих в сфере промышленности сейчас снова поднялось и достигло свыше 700 тыс. человек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Москва за последние пять лет увеличила экономику на 12%, что в два раза больше, чем в среднем по всей России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении перед жителями ЗАО, опубликованном в его личном блоге.

"За последние пять лет мы нарастили свою экономику на 12%, что по большому счету в два раза больше, чем в среднем по России, и обеспечили двукратный рост инвестиций", - сообщил мэр.

Собянин также отметил, что количество работающих в сфере промышленности опускалось до 600 тыс., но сейчас снова поднялось, свыше 700 тыс. москвичей работают на промышленных предприятий.

Мэр подчеркнул, что рост производства за пять лет вырос почти в два раза, и это "гигантские темпы для любого города". 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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