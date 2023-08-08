Крым получил 700 млн рублей из федерального бюджета на поддержку отрасли садоводства

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики, финансирование позволит дополнительно заложить 900 га садов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная субсидия в 700 млн рублей, которую Республика Крым получила в 2023 году на поддержку отрасли садоводства, позволяет заложить дополнительно более 900 га садов. Сейчас господдержку оказали 31 предприятию, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В 2023 году из федерального бюджета поступило более 700 млн рублей на поддержку отрасли садоводства. Уже выданы субсидии в размере 377 млн рублей на закладку садов. Государственную поддержку получило 31 сельскохозяйственное предприятие. Такая помощь позволяет заложить более 900 га садов. Индикатор, предусмотренный соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Республики Крым, выполнен в полном объеме", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, в дальнейшем господдержка позволит получить прибавку валового сбора плодовой продукции не менее 18 тыс. тонн ежегодно.

В июне директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов заявил, что государство направит на поддержку садоводства в 2023 году 6,8 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2022 году. Лидерами по сумме поддержки объявили Краснодарский край, Кабардино-Балкарию и Республику Крым как субъекты с самыми амбициозными проектами в региональных программах на условиях софинансирования.

Садоводство и виноградарство являются одними из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в Крыму. В апреле председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк сообщал, что на 2023 год проведена закладка 1,2 тыс. га плодово-ягодных насаждений и 2 тыс. га виноградников. Всего планируют собрать более 200 тыс. тонн плодово-ягодной продукции.