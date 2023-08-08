"Михаил Сомов" снялся с мели в акватории Земли Франца-Иосифа

Судно далее проследует в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" удалось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

"Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Удалось снять с мели самостоятельно", - сказал Ершов.

Как уточнил собеседник агентства, судно стоит в акватории архипелага, водолазы проводят осмотр корпуса судна. "По итогам осмотра будем принимать решение, если необходимо проводить какие-то срочные работы. Ну и затем "Сомов" пойдет в Архангельск", - отметил он.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция имени Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. Участников экспедиции с "Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно идет на острова Известий ЦИК, затем в Архангельск. На борту "Сомова" находятся 34 члена экипажа, 8 вертолетчиков и 4 водолаза.