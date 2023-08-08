Минимальная ставка на "вторичку" составит 11,7%, для квартир в новостройке - 11,4%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п., сообщила пресс-служба банка. Согласно данным сайта Сбербанка, минимальная ставка на "вторичку" составит 11,7%, для квартир в новостройке - 11,4%.

"Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам", - сообщили в банке. Согласно информации на сайте кредитной организации, минимальная ставка по кредитам на вторичное жилье по таким программам теперь составляет 11,7%, на жилье в новостройках - 11,4%.

В банке отметили, что по программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбера, ставки не меняются, а с 4 августа 2023 года банк снизили ставки сразу по трем льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования. По программе "Господдержка" минимальная процентная ставка составляет 6%, по "Семейной ипотеке" - 4%, по "Ипотеке для IT" - 3%. Также c 9 августа увеличатся кредитные лимиты по программам господдержки в Сбере.