Москва сэкономила благодаря экспертизе цен в госзакупках почти 17 млрд рублей за полгода

В первом полугодии 2023 года эксперты выдали 1,5 тыс. заключений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столица сэкономила 16,6 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок, в январе - июне 2023 года. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"В первом полугодии 2023 года эксперты выдали 1,5 тыс. заключений. Заявленная сумма закупок составила более 668 млрд рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 16,6 млрд рублей бюджетных средств", - сказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Экспертизу НМЦК(Д) в Москве, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, осуществляет департамент экономической политики и развития совместно с аналитическим центром Москвы.

"Экспертиза цен - эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК(Д) проводится для контрактов на сумму более 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше в случае закупки по 223-ФЗ", - заключили в пресс-службе.