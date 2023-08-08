8 августа, 06:24

В Литве из-за шторма ограничили судоходство в Клайпедском порту

Инцидентов не было. Входа в порт ожидает одно судно

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Штормовой ветер, поднявшийся в ночь на вторник, стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы на Балтике. Об этом сообщила дирекция порта.

"Во вторник около 4 часов утра шквальный ветер еще более усилился, его скорость составляла до 23 метров в секунду. В порту временно ограничено судоходство", - отметила представитель дирекции Игне Ротаутайте-Пукене.

Входа в порт ожидает одно судно. "Инцидентов в порту из-за штормовой погоды не зафиксировано", - добавила представитель дирекции. 

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