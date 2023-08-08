В Белоруссии арестовали иностранку за незаконный ввоз на территорию ЕАЭС $100 тыс.

В Генпрокуратуре республики не уточнили ее гражданство

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Брестская транспортная прокуратура санкционировала заключение под стражу 41-летней иностранной гражданки, которой инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза $100 тыс. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"По данному факту Брестская таможня возбудила уголовное дело ч. 2 ст. 228 (Контрабанда) Уголовного кодекса Республики Беларусь, деньги изъяты. Прокурор санкционировал применение названной меры пресечения с учетом характера преступления и обстоятельств его совершения", - отметили в прокуратуре.

По материалам уголовного дела, сотрудники Брестской таможни 28 июля в ходе таможенного контроля трех иностранных граждан, следовавших на легковом автомобиле из Польши в Белоруссию, выявили факт сокрытия перемещаемой валюты. "Каждый из иностранцев задекларировал определенные суммы денег. Однако одна из них передала $100 тыс. своему спутнику, так как не имела документа, подтверждающего происхождение денежных средств", - проинформировали в ведомстве.

В Генпрокуратуре не уточнили гражданство арестованной иностранки.

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную $100 тыс.

Белорусским законодательством за данное правонарушение установлена уголовная ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишения свободы на тот же срок. По правилам ст. 46-1 Уголовного кодекса Белоруссии в доход государства подлежит конфискации изъятых денежных средств.