8 августа, 06:43

В Казахстане заявили, что поставки по "Дружбе" идут в соответствии с договорами

По словам министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева, объем отправленного топлива составил около 90 тыс. тонн

АСТАНА, 8 августа. /ТАСС/. Отгрузка казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" проходит в соответствии с ранее заключенными международными договорами, несмотря на ситуацию с отключением одной ветки "Дружбы" из-за разгерметизации на участке в Польше. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

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"Что касается поставок Казахстана в адрес Федеративной Республики Германия и Европейского союза, то эти поставки осуществляются в соответствии с ранее заключенными договорами о транзите казахстанской нефти", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о поставках по нефтепроводу "Дружба".

По его словам, Казахстан уже направил порядка 90 тыс. тонн нефти, объемы поставок могут быть увеличены.

"В целом там [в Германии] есть достаточно серьезные потребности в объеме нефти. Для нас принципиально важно, что эти поставки идут, что наша нефть возможна для переработки на данных заводах, и взаимный интерес всех участников сделки очевидно прослеживается", - пояснил глава Минэнерго. 

Теги:
КазахстанГермания
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