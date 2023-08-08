Темпы инфляции в Германии в июле составили 6,2%

Они снизились за месяц с 6,4%

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Темпы годовой инфляции в Германии в июле несколько замедлились, снизившись до 6,2% с 6,4% в июне. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Как отмечается в пресс-релизе, окончательная оценка совпала с предварительным прогнозом. Потребительские цены в годовом выражении в июле поднялись на 6,5%, а по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,5%.

"Темпы инфляции несколько ослабли, но по-прежнему остаются на высоком уровне, - констатировала глава статведомства Рут Бранд. - Прежде всего инфляцию продолжает разгонять развитие ситуации с ценами на продукты питания. К тому же снова несколько повысились по сравнению с двумя предыдущими месяцами цены на энергоносители".