В России выдача льготной ипотеки во ll квартале стала максимальной за историю рынка

Как говорится в отчете аналитического центра ДОМ.РФ, банки выдали почти 190 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 920 млрд рублей за этот период

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские банки выдали почти 190 тыс. льготных ипотечных кредитов во II квартале 2023 года, что на 35% больше в сравнении с I кварталом. Результат стал максимальным за всю историю наблюдений, говорится в отчете аналитического центра ДОМ.РФ.

Речь идет о программах "Льготной", "Семейной", "Дальневосточной", "IT-ипотеки", оператором которых выступает институт развития.

"Банки предоставили во II квартале почти 190 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 920 млрд рублей, что стало максимальным результатом за всю историю наблюдений. Спрос на ипотеку с господдержкой опережает динамику рыночной выдачи (+35% по количеству к I кварталу)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что доля кредитов с господдержкой достигла 39% в общем количестве выдач, а по объему составила более половины всех выданных ипотечных займов (51%). В общей сложности, с учетом рыночных программ, за апрель-июнь банки предоставили 479 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей - на 40% больше по количеству и сумме, чем за аналогичный период 2022 года.

При наблюдающемся увеличении массового спроса на ипотеку растут и кредитные риски, на которые вынужден реагировать Банк России, прокомментировал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "Но даже с учетом дополнительных регуляторных мер мы прогнозируем, что выдача ипотеки в этом году сохранится на высоком уровне и опередит прошлогодние показатели на 20-30%, достигнув 1,6-1,7 млн кредитов на 6-6,5 трлн рублей", - приводятся его слова в материалах.