В Красноярске в новое производство погрузчиков вложили около 500 млн рублей

На машиностроительном заводе "Борус" уверены, что производимая техника способна заменить западные аналоги

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Машиностроительный завод "Борус" в Красноярске запустил серийное производство фронтальных погрузчиков и комплектующих - производство поможет импортозаместить зарубежных производителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

"В Красноярске машиностроительный завод "Борус" при поддержке ФРП запустил серийное производство фронтальных погрузчиков под брендом Borus, а также наладил выпуск комплектующих собственной разработки к ним. Общие инвестиции в создание нового цеха составили 500 млн рублей, из которых 200 млн рублей - в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия" на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил федеральный Фонд развития промышленности", - сообщили в пресс-службе.

По словам директора компании "Борус" Павла Пестрикова, собственный конструкторский отдел предприятия разработал раму, ковш, стрелу, кабину и капот для фронтальных погрузчиков. "В результате мы начали в новом цеху выпуск погрузчиков марки Borus в среднем ценовом сегменте грузоподъемностью 3, 3,5, 5 и 8 тонн", - цитирует пресс-служба Пестрикова.

По данным компании, красноярские погрузчики способны заменить западные аналоги. "Раньше зарубежные производители занимали более 90% рынка фронтальных погрузчиков в России. Создание нового производства поможет снизить долю импорта в этом сегменте спецтехники. Красноярские погрузчики и навесное оборудование не уступают по качеству и надежности импортному, но дешевле и логистически доступнее", - пояснили в компании "Борус".

Основные заказчики фронтальных погрузчиков - строительные компании, предприятия горнодобывающей отрасли, складские предприятия, а также организации сельского и лесного хозяйства. Поставлять свою продукцию компания планирует в регионы Сибири, Дальнего Востока и Урала.

О компании

Компания "Борус" основана в 2019 году в Красноярске на базе производственного подразделения финансово-промышленной группы "Карьерные машины", работающей с 2003 года в сфере поставок и сервисного обслуживания спецтехники. Завод занимается производством навесного оборудования для дорожно-строительной, лесозаготовительной и горнодобывающей техники, а также выпускает самоходную погрузочно-разгрузочную технику.