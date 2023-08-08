LNG Japan выкупила долю крупного австралийского газового месторождения

Японская компания надеется, что "природный газ сыграет важную роль в переходе к зеленой энергетике в странах Азии", особенно в условиях, когда "энергетическая безопасность находится под угрозой из-за геополитических рисков"

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Японская газодобывающая компания LNG Japan Corp. выкупила у австралийской Woodside Energy Group 10% акций крупного проекта по добыче природного газа Скарборо у побережья штата Западная Австралия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В документе указано, что месторождение Скарборо, в ходе разработки которого будет пробурено 13 скважин, сможет поставлять "до 8 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год", а первая партия добытого газа ожидается уже в 2026 году. Японская компания надеется, что "природный газ сыграет важную роль в переходе к зеленой энергетике в странах Азии", особенно в условиях, когда "энергетическая безопасность находится под угрозой из-за геополитических рисков".

Как отмечает агентство Bloomberg, сумма сделки составит $880 млн. Японская компания будет получать по 12 партий, или примерно по 900 тыс. тонн, СПГ в год в течение 10 лет начиная с 2026 года. Японское правительство побуждает компании заключать новые контракты и стабилизировать уже существующие поставки после энергетического кризиса, который страна пережила в 2022 году.

Токио, крупнейший в мире импортер СПГ, получает порядка 9% всего импорта этого вида топлива из России. Этот объем обеспечивает порядка 3% генерации электроэнергии в Японии, третьей экономике мира. В Токио неоднократно подчеркивали важность российских проектов "Сахалин-2" и "Сахалин-1" для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них и после решения РФ о переводе их в российскую юрисдикцию.