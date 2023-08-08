Крымский РНКБ в 2024 году присоединится к тестированию цифрового рубля

Банк войдет во вторую пилотную группу по реализации проекта

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ (вошел в этом году в группу ВТБ) в 2024 году планирует присоединиться к пилотному проекту по цифровому рублю. Об этом журналистам сообщил председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"Мы вписались в проект по цифровому рублю. И в следующем году у нас будет пилотное тестирование, а в 2025 году - нормальная, полноценная работа. Мы во второй пилотной группе будем", - сказал Якунин.

Банк России планирует в августе начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023-2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым, входит в группу ВТБ. Он один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 113 тыс. корпоративных клиентов.