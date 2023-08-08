8 августа, 07:02

Yota присоединилась к сервису блокировки спам-рекламы

Чтобы сообщить о нежелательных звонках, абонентам нужно будет заполнить специальную форму на сайте ФАС России или оператора

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор Yota присоединился к сервису оперативной блокировки нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без их согласия. Об этом сказано в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

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"Yota присоединилась к меморандуму операторов связи и ФАС о противодействии спам-звонкам. Это поможет защитить абонентов от нежелательных вызовов и смс-сообщений", - говорится в сообщении.

Чтобы сообщить о нежелательных звонках, как напомнили в службе, абонентам Yota нужно будет заполнить специальную форму на сайте ФАС России или оператора. Также абоненты смогут уведомить оператора о спаме, переслав сообщение спам-рассылки на специальный номер горячей линии.

ФАС и крупнейшие российские сотовые операторы - МТС, "Tele2" и "Мегафон" 1 июня 2022 года запустили сервис обращений граждан для оперативной блокировки нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без их согласия. В ведомстве отмечали, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов. Меморандум открыт для присоединения к нему других операторов связи по всей стране, разделяющих его цели, задачи и принципы. 

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Россия
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