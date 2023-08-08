Крымский РНКБ увеличил ипотечный портфель почти на 15% с начала года

Банк также рассчитывает получить в 2023 году чистую прибыль на уровне около 9 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. РНКБ, входящий в группу ВТБ, увеличил ипотечный портфель с начала 2023 года на 14,6%, до более 74 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"Мы видим возобновление спроса на ипотечное кредитование в Крыму. С начала года наш ипотечный портфель увеличился на 14,6% и превысил 74 млрд рублей. При отсутствии внешних негативных факторов, по нашим прогнозам, портфель может превысить 80 млрд рублей", - сказал он.

Якунин отметил, что с начала 2023 года РНКБ выдал ипотечных кредитов более чем на 16 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост составил более 70%. В частности, на покупку жилья на первичном рынке в первом полугодии банк выдал 5 млрд рублей (более 30% от общего объема выдач). В рамках льготных программ при этом выдано 3,5 млрд рублей, или 70% от объема выдач на первичном рынке. "Доля клиентов с материка, которые приобретают недвижимость в Крыму с помощью ипотеки от РНКБ, за полгода увеличилась с 19% до 25%", - добавил он.

О чистой прибыли банка

РНКБ также рассчитывает получить чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета на уровне 2022 года - около 9 млрд рублей.

"По итогам 2023 года мы планируем получить прибыль на уровне 2022 года, около 9 млрд рублей", - сказал Якунин, уточнив, что в первом полугодии банк получил чистую прибыль в размере 4,1 млрд рублей.

"В 2023 году мы наблюдаем стабильную динамику роста кредитного портфеля. Портфель розничного бизнеса вырос на 10,8%, до 118,9 млрд рублей. Портфель корпоративного бизнеса вырос на 12,5%, до 153,3 млрд рублей", - добавил председатель правления банка. До конца года банк ожидает сохранение таких же темпов роста. При этом совокупный объем активов банка, по прогнозам Якунина, составит по итогам года более 370 млрд рублей. Он также уточнил, что в этом году докапитализацию банка проводить не планируется.

О банке

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.