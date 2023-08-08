Индекс РТС опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 12 июля

К 10:22 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,76%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торговой сессии на Московской бирже опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 12 июля 2023 года, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:12 мск, индекс РТС снижался на 1,78%, до 998,91 пункта.

К 10:22 мск индекс РТС опускается на 1,42% и находится на уровне 1 002,59 пункта, индекс Мосбиржи снижается на 0,76%, до 3 060,62 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,94% - до 96,18 рубля, евро прибавляет 0,4%, достигая 105,73 рубля. Курс юаня к рублю находится на уровне 13,31 рубля (+0,53%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,21%, до 3 077,63 пункта, индекс РТС терял 0,55% и находился на уровне 1 011,41 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.