Его стоимость составляет 3 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" начал продажи китайского седана Dongfeng Aeolus Shine Max, говорится в сообщении компании.

Стоимость новинки составляет 3 млн рублей.

"Моторинвест", официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в России, объявляет о старте продаж нового седана бизнес-класса Dongfeng Aeolus Shine Max", - отмечается в сообщении.

Это первая модель линейки Aeolus, продажи которой "Моторинвест" начал на российском рынке. Автомобиль оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 190 лошадиных сил. Новинка представлена в четырех цветах: белый, серый, черный и синий.

Ранее управляющий партнер "Моторинвеста" Андрей Резников сообщал ТАСС, что компания начнет продажу не представленной в России линейки китайских автомобилей Aeolus Dongfeng Motors, а в перспективе планирует локализовать производство.

В июле компании "Моторинвест" и "Дунфэн мотор рус" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Моторинвест" получает права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке, включая будущие новинки. До конца 2023 года планируется открытие 60 новых дилерских центров Dongfeng в России.