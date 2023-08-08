Сбер запустил переводы в рупиях в банки Индии

Отправить деньги может любой клиент банка через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" или веб-версию интернет-банка

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии. Отправить деньги может любой клиент банка через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" (на устройствах с Android - от версии 14.4 и выше, с iOS - от 14.11 и выше) или веб-версию интернет-банка", - отмечается в сообщении.

В банке пояснили, что если на сберегательном счете клиента Сбера лежат индийские рупии, валютой перевода станут рупии, если рубли - российская валюта. Минимальная сумма перевода составит 50 тыс. рупий или рублей, комиссия - 1% от суммы перевода, срок доставки - до трех рабочих дней.

В июне Сбер запустил переводы в Индию в российских рублях.

В настоящее время в списке доступных для переводов стран: Абхазия, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.