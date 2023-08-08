Кабмин профинансирует расселение аварийного жилья в трех регионах

В этих целях в Московскую и Омскую области, а также в город Энгельс Саратовской области направят более 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на переселение граждан из аварийного жилья в Московской и Омской областях, а также в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, на расселение жилья в Московской и Омской областях будет выделено более 1,8 млрд рублей. Речь идет о программе переселения из жилья, которое было признано непригодным для жизни до 1 января 2017 года.

В Подмосковье благодаря федеральным средствам будет расселено 740 человек. Это решение позволит ликвидировать почти 15,5 тыс. кв. м аварийной недвижимости, уточнили в правительстве.

В Омской области в новые квартиры переедут 442 человека, а количество непригодного жилья будет сокращено почти на 8 тыс. кв. м.

Саратовской область получит финансирование в размере более 500 млн рублей. На эти средства планируется переселить 325 граждан из пяти домов микрорайона Летный городок в Энгельсе. "Решение даст возможность ликвидировать более 8 тыс. кв. м аварийной недвижимости", - указали в кабмине.